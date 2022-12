Reconnaissez les commerçants amaytois

Les cartons dans des coloris verts sont déjà en place à la vitrine des commerçants participants. À Amay, le service commerce de la Commune a décidé d’encourager les citoyens à consommer et acheter local via un jeu-concours en cette période des festivités de fin d’année. Intitulé "Qui suis-je ?", il propose aux clients d’identifier les commerçants en photos sur ces cartons et de remplir le bulletin de jeu qui peut être enlevé dans les commerces participants et à l’Office du tourisme (10, chaussée de Roosevelt). C’est là qu’une urne attendra les bulletins jusqu’au 30 décembre.