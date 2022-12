Le Delhaize aura des bornes de recharge électrique

Sur l’arrondissement de Huy-Waremme, le Delhaize d’Amay a déjà confirmé son intention d’adhérer au projet. "Nous n’avons pas encore de borne sur notre parking, explique le gérant. On est demandeurs mais on ne sait pas encore combien de bornes de recharge on aura. C’est au service technique de Delhaize de décider." Cinq autres magasins affiliés Delhaize, sur l’arrondissement, ont marqué eux aussi leur intérêt mais n’ont pas encore donné leur réponse définitive pour accueillir une borne de recharge électrique.