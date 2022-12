Il vendait du cannabis pour acheter de l’héroïne et de la cocaïne

"Je reconnais tout", introduit un Amaytois de 29 ans devant le tribunal correctionnel de Huy. Entre septembre 2020 et avril 2022, il aurait vendu à plusieurs reprises du cannabis, notamment à deux jeunes de moins de 16 ans. "Je ne savais pas qu’ils étaient mineurs, confie-t-il. Je me suis retrouvé avec une grave blessure au dos en 2021 et j’ai dû arrêter de travailler. Je suis alors tombé dans les drogues dures. Je consommais de l’héroïne tous les jours et régulièrement de la cocaïne. Je vendais du cannabis pour payer mes consommations." Alertés par une lettre anonyme, les policiers se sont rendus dans le quartier de la gare d’Amay en constatant que plusieurs personnes tournaient régulièrement autour du domicile du prévenu. "Ils sont intervenus et ont interpellé deux personnes qui venaient acheter du cannabis, relate Brigitte Leroy, la procureure de division. Ils ont admis les faits et les policiers ont alors perquisitionné l’habitation."