Depuis onze ans, la Province de Liège s’investit dans l’opération baptisée "Communes-Province, partenaires pour l’hiver". Une opération qui a été lancée après les hivers de 2009 et 2010. Durant ces deux années, la demande en sel avait été tellement importante que les Villes et les Communes avaient été confrontées à des soucis d’approvisionnement mais aussi à une hausse des prix. La Province de Liège a dès lors mis en place une centrale d’achat de sel de déneigement. Elle prend en charge les frais liés au stockage, les opérations de manutention et de logistique. Septante-huit Villes et Communes ont adhéré à l’initiative provinciale. Dès le mois de juin, elles peuvent passer commande de leur stock de sel, période de l’année où les prix sont plus favorables. Ce marché-stock a rencontré un tel succès qu’il vient d’être renouvelé pour quatre ans.

Libramont a rejoint l’initiative

Le sel est stocké à Amay dans un hangar que la Province de Liège a acheté en 2011 et qui a une superficie de 7400 m2. Le site est accessible tous les jours ouvrables et le sera durant les fêtes. S’il neige beaucoup, les jours et horaires sont revus afin que les Villes et les Communes puissent s’approvisionner. La logistique est gérée via une plateforme informatique provinciale à laquelle les services communaux ont accès. Ils peuvent y réserver leur sel à tout moment. L’équipe sur place peut, à tout moment en période hivernale, de jour comme de nuit, réceptionner les demandes et en assurer le suivi. L’état du stock est continuellement actualisé.

Des chiffres ? Au 1er octobre dernier, le stock disponible était de 34.531,58 tonnes de sel. 30.860,26 tonnes étaient réservées aux Communes de la province de Liège et 3671,32 tonnes pour les treize communes de la province de Luxembourg qui sont partenaires. Libramont vient d’ailleurs de rejoindre la plateforme. Le sel est répandu sur plus de 12.000 kilomètres de voiries communales en province de Liège et 3600 kilomètres en province de Luxembourg.

En utilisant le transport fluvial, l’opération a permis d’économiser plus de 400 tonnes de CO2 en trois ans.