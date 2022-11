Quatorze actions Kick pour la biodiversité

Concrètes et rapides

Citoyens, écoles, associations, entreprises et acteurs publics, ils sont à ce jour 60 partenaires amaytois à être monté dans le train Kick lancé en juin dernier et désormais guidé par un comité de pilotage. Divers ateliers de sensibilisation et de réflexion sur 7 leviers thématiques (alimentation, eau, arbres et forêts, mobilité-énergie, déchets, bâtiments durables et transition juste) ont permis de dégager 14 actions concrètes. Elles sont soutenues par une enveloppe communale de 51 500 €. La première aura lieu ce vendredi avec une journée de sensibilisation du personnel communal à la biodiversité. Suivront: le creusement d’un réseau de cinq mares ; le soutien et la promotion du secteur agricole ; le soutien aux collectivités pour une cantine durable ; l’aménagement des espaces publics en espaces arborés urbains ; la mise à disposition de vélos électriques ; le soutien aux propriétaires de forêts ; la création de corridors écologiques ; la promotion de solutions innovantes pour l’habitat ; une campagne commune zéro déchet ; une étude sur les îlots de chaleur ; la mise à disposition de drones pour la protection de la faune sur les parcelles agricoles ; des ateliers de sensibilisation dans les écoles ; un événement convivial de sensibilisation des 10 à 20 ans. Le tout est à finaliser d’ici fin 2023 avec une plateforme web (Futureproofedcities) pour en suivre l’évolution ainsi que les impacts grâce à divers indicateurs.

Sur les bancs de l’opposition socialiste, Samuel Moiny s’est dit rassuré par l’ouverture et la réelle dimension participative de la démarche, en constatant la reprise d’une partie des pistes de solutions avancées par son groupe lors des séances préparatoires au Plan d’action communal Kick.

Plan climat-énergie à jour

Coordinatrice Kick à la Commune d’Amay, Eliza Renzoni a également présenté les ajustements apportés au Plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) datant de 2021. Le volet concernant l’adaptation aux changements climatiques a été transféré dans le Plan d’action communal Kick dans un souci de cohérence et de lisibilité pour éviter des doublons. À noter qu’un appel à candidatures pour le comité de pilotage de ce PAEDC sera lancé en décembre (infos dans le bulletin communal).