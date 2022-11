L'Amaytois harcèle son ex à coups de... virements

"C’est elle qui a rompu, explique-t-il au président Maglioni. J’ai eu du mal à encaisser. Moi, j’étais fou amoureux. Je voulais divorcer (NDLR: le prévenu était marié). C’était un véritable coup de foudre." À l’époque, il était déjà porté sur la boisson. Mais cette rupture n’a fait qu’accentuer sa consommation et ses débordements. "Je devais parfois relire le lendemain les messages que j’avais envoyés la veille." Entendu, un policier l’a mis en garde sur ce genre de pratique. Il a néanmoins continué.

Menaces de mort

Et de manière peu banale. Entre janvier et mai 2021, il a effectué par moins de 130 virements où la rubrique communication était prétexte à menaces. Tous comme les messages verbaux ou écrits où des menaces de mort ont été explicitement exprimées. Depuis, il déclare "avoir pris du recul". Il est abstinent et son couple s’est reformé. Le déclic s’est produit lors de son passage devant le juge d’instruction en juin 2021. Ce qui lui a valu une nuit au cachot et une série de conditions à respecter.

Sa victime ainsi que sa fille se constituent parties civiles. Leur conseil n’est pas tendre: "Il y a eu de nouvelles plaintes depuis. Hier (mardi), il a envoyé un message par l’entremise d’un tiers. Il y a, chez cet homme, une perversion narcissique, de la manipulation. Et aucun regret." Pour le conseil des parties civiles, "on a créé un climat où la personne est démolie". Il requiert 1 € à titre provisionnel et une expertise pour la victime.

Du côté du Ministère public, on met l’accent sur l’absolue nécessité de faire cesser ces harcèlements. On requiert 1 an sans s’opposer à un sursis probatoire. Parmi les conditions à respecter: l’interdiction formelle de contact avec la victime. Une probation que sollicite aussi la défense, représentée par Me Collignon. Celle-ci met l’accent sur la fragilité des deux parties. Ceux-ci se sont d’ailleurs rencontrés à l’hôpital. Les menaces sont contestées. "Y avait-il des craintes sérieuses ? Elle savait très bien qu’il ne passerait pas à l’acte." Elle sollicite la suspension probatoire du prononcé.

Quant à la constitution de partie civile dans le chef de la fille de la victime, la défense la considère comme irrecevable. Pour ce qui est de la victime elle-même, le tribunal devra tenir compte de ses antécédents médicaux, en termes de fragilité psychique.

Jugement le 21 décembre.