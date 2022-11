André Lamy, en toute familiarité sur la scène du centre culturel d’Amay

Signé à trois mains avec Xavier Diskeuve et Michael Albas, le texte ici témoigne d’une grande maturité scénique et d’un souci du détail qui frappe. Signe qu’il faut avoir beaucoup observé et analysé la société pour en arriver à ce point. Pétris d’un humour narquois avec le sens de la formule qui fait mouche, l’homme également chroniqueur sur les ondes s’en va dans une direction voulue caustique, drôle et pêchue en disant tout ce qu’il pense sur des sujets qui titillent ses contemporains. À savoir, la crise du Covid, la mort d’Élisabeth II d’Angleterre, la guerre en Ukraine et tous ces sujets-là qui inondent chaque jour les médias. Pas de véritable finesse d’esprit dans ce cas, ni de subtilité de la langue mais un humour de circonstance qui puise sa matière première dans le vécu de personnalités. Celles-là même qu’André Lamy s’amuse à malmener avec familiarité. Aussi nous invite-t-il dans l’intimité des personnages qui font son fonds de commerce. Dont le roi Albert II, dit Bébert, Elio Di Rupo projeté en 2050, Joe Biden et ses soucis de flatulence, Charles Michel, le roi Philippe, Stéphane Bern et on en passe. En filigrane, des thèmes qui pourraient amorcer la réflexion sur le sexisme, l’inclusion, la politique de l’autruche, le racisme et tous ces autres sujets prétextes à discussion pour amener l’homme à s’améliorer. Car c’est cela aussi la force du rire. C’est-à-dire, prendre le contre-pied nécessaire d’une situation en s’en gaussant pour ensuite réfléchir sur la question.

En final, sous la forme d’un rappel anticipé, un hommage rendu à l’Olympia à travers un pot-pourri de chansons françaises pastichées pour donner à l’ensemble la cerise sur le gâteau. Un régal !