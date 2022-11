« Sauvons les bouts de savon » et faisons la fête au vrac

Chez nous, deux adresses feront la fête au vrac: la fabrique de savons artisanaux "Le retour du savon" à Ampsin et l’épicerie écoresponsable "Deux pois, deux mesures" à Nandrin. Si la seconde ne proposera que réductions et dégustations diverses tout au long de la semaine, la première organisera des portes ouvertes à trois occasions: ce vendredi 18 et le vendredi 25 de 10 à 12 h et ce dimanche 20 de 10 à 16 h. Et Valérie Leroy, créatrice et gestionnaire de la petite entreprise, en profitera pour dévoiler quelques-uns de ses secrets à ses visiteurs. "Je ferai visiter l’atelier mais je ne saurai pas montrer comment on fabrique du savon", étant donné que l’opération est ultra-précise, très minutée et demande beaucoup de concentration. "Donc je ne sais pas parler en même temps, sourit l’Ampsinoise. Par contre, je montrerai comment je travaille, comment je découpe les savons, comment je fabrique des porte-savons en plastique végétal à l’aide d’une imprimante 3D et j’organiserai aussi un mini-atelier “Sauvons les bouts de savon”." Pour montrer aux gens comment utiliser leur savon jusqu’au bout. "Dans un gant “sauve-savon” pour se laver directement avec, en les refondant ou en les utilisant pour faire de la lessive."

Toujours dans le cadre de "La fête du vrac", Valérie Leroy appliquera une réduction sur tous les achats faits d’ici le 26 novembre, directement à l’atelier ou sur son site internet.

Portes ouvertes « Le retour du savon » les vendredis 18 et 25 novembre de 10 à 12 h, le dimanche 20 novembre de 10 à 16 h et sur RDV au 0486/40 37 35 ou via leretourdusavon@gmail.com (chaussée de Liège, 110A boîte 11). Toutes les infos sur « La fête du vrac » sur www.jepasseauvrac.be