Prieuré: le Groupe Horizon abandonne l’idée de mettre la rue des Larrons à sens unique

Ces derniers avaient profité de la deuxième enquête publique pour réitérer leurs doléances, notamment en matière de mobilité et de l’impact du projet sur la rue des Larrons donnant accès au Prieuré. Craintes que partageait également le conseiller en mobilité et environnement de la police Meuse-Hesbaye en pointant le risque accru d’accrochages dans la rue des Larrons et d’éventuels parcages illégaux dans les rues avoisinantes (par manque de places de parking suffisantes sur le site du Prieuré).

« Le sens unique n’était pas une bonne idée »

"Suite au retrait du permis, et sur recommandation du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, nous avions commandé une étude de mobilité au bureau d’étude Pluris, rappelle Julien Dutrieux, responsable du développement immobilier pour le Groupe Horizon. Et ce dernier nous préconisait de mettre la rue des Larrons en sens unique limité (SUL) en plus de l’aménagement d’un trottoir jusqu’au Prieuré. Dans les faits, il n’aurait été possible d’accéder au Prieuré qu’en descendant la rue des Larrons. Suite à quoi, dans leur pétition transmise lors de l’enquête publique, les opposants nous ont partagé leurs craintes d’un charroi malvenu dans les rues supérieures au Prieuré comme celle de l’Aîte menant à la rue des Larrons. Avec le recul, ce sens unique dans la descente est en effet une mauvaise idée. En cas de gel, ce serait hyper-dangereux. Et les habitants des rues du haut du Prieuré auraient été fort pénalisés."

La réunion de concertation de ce mardi, spécifiquement consacrée au décret voirie, a débouché sur une marche arrière du Groupe Horizon qui propose désormais un double sens de circulation dans la rue des Larrons. "Il faudra améliorer le carrefour avec la chaussée de Tongres à laquelle elle est connectée, poursuit Julien Dutrieux. Et élargir la voirie pour faciliter les croisements de véhicules jusqu’à l’entrée du Prieuré. Je pense que les opposants présents à la réunion sont satisfaits de cette nouvelle donne qui sera également profitable au Prieuré."

Nouvelle enquête publique en vue sur le décret voirie

Techniquement, ce "virage" à aborder dans le décret voirie aura pour conséquence d’exiger une nouvelle enquête publique sur cet aspect seulement. "Cela se fera parallèlement aux aspects urbanistiques du Prieuré dont la demande de permis peut suivre son cours", éclaire Julien Dutrieux. Ce que confirme également Éric Englebert qui représentait le collège avec l’échevin Didier Lacroix à la réunion de concertation. "À partir du moment où il va y avoir modification du plan de voirie, il faut refaire une enquête publique uniquement sur ce volet. Cette réunion aura réellement été constructive avec une piste très intéressante et des riverains qui ont appris des choses au promoteur sur les possibilités d’élargissement de la rue des Larrons", termine le président du CPAS.