C’est la reprise pour les conférences au Vinâve

"C’est quelque chose de surprenant au départ. Mais, finalement, chacun est concerné par son propre décès, sourit Jean Reginster, à l’initiative avec d’autres du retour des Jeudis du Vinâve à l’agenda ampsinois. On est plusieurs dans un petit comité à venir avec nos idées de conférences, puis on choisit ensemble. Cette fois-ci, c’est d’ailleurs Michel Mignolet qui a été le plus productif. On essaie de jouer sur la diversité dans les thématiques pour intéresser un large public."

Le programme à venir

La conférence suivante aura lieu le 16 février avec Joseph George, l’avocat hutois et passionné d’histoire, pour orateur sur un intrigant thème: "Quand l’éruption en 1783 du volcan Laki en Islande perturbe gravement le climat de nos régions et a, peut-être, été une cause de la Révolution française". Le 16 mars, ce sera au tour de l’acteur de théâtre et maître verrier Bernard Tirtiaux d’évoquer ses "Années Lumière". Enfin, c’est Roger Reginster "himself" qui clôturera le cycle des Jeudis du Vinâve 2022-2023, le 20 avril à 19 h, avec une conférence sur la personnalité et l’œuvre de René Magritte. "C’est une conférence que j’ai déjà donnée aux Probus de Durbuy et de Liège, évoque l’Ampsinois. Je m’intéresse à tout ce qui est culturel. Et Magritte m’a toujours interpellé car je ne comprenais rien au surréalisme. À vrai dire, après avoir préparé cette conférence, j’ai bien dû constater que je n’y connaissais toujours rien… Mais c’est l’essence même du surréalisme, après tout."

Entrée: 8 € (5 € pour les étudiants). Rue Vinâve, 5 à Ampsin.