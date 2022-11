Du spectaculaire roller derby à découvrir à Amay

Parmi eux, figurera notamment l’Amaytois Frank Delandshere tandis que son épouse Lætitia Vignaud (adepte de la discipline) assurera l’animation de la retransmission en streaming des rencontres pour les spectateurs à l’étranger. "Les clubs de roller derby ne trouvent pas facilement de salle en raison des grilles horaires déjà bien occupées par les sports traditionnels, et par peur de traces laissées par les patins sur les revêtements alors qu’il n’en est rien, évoque l’arbitre amaytois. Quand j’ai proposé à l’échevin des Sports, Didier Lacroix, d’accueillir le tournoi à Amay, il a de suite été enthousiaste."

Les filles du Namur Roller Derby en seront à leur quatrième organisation du "Skate Around". Elles seront les hôtes des équipes de Zurich, Birmingham et Mérignac (France). Première joute pour les Namuroises, samedi à 10 h 30, face à Zurich. La journée de dimanche débutera, elle, à 11h entre les Suisses et les Françaises.

Entrée: 8 € (12 € le pass week-end)