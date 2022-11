Pénurie de médecins traitants: à Engis, Saint-Georges et Amay, « on essaie de garder nos assistants »

Résultat des courses: il manque encore des effectifs pour assurer une couverture optimale sur Amay, Saint-Georges et Engis. "Idéalement, il en faudrait trois en plus sur Amay et deux en plus sur Saint-Georges et Engis", poursuit Thierry Hendrikx.

La situation n’est pas encore idéale mais Medicare a néanmoins réussi à limiter l’hémorragie de la profession. "À Engis, on a mis en place une nouvelle maison médicale qui regroupe des généralistes et des spécialistes. De même, on essaie de garder nos assistants. C’est le cas du docteur Stainier à Amay. Personnellement, je travaille aussi avec mon assistante. Les jeunes médecins ne veulent plus travailler avec nos horaires. Ils ont peur d’être lâchés seuls, raison pour laquelle on continue à travailler avec eux."

Mais sur les 23 médecins regroupés au sein de Medicare, mis à part les 6 nouveaux, tous les autres ont plus de 55 ans. "Il manque vraiment une génération entre eux et nous, confie le Dr Hendrikx. Dans quelques années, quand on partira à la retraite, le problème sera encore plus intense."