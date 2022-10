Oies retrouvées mortes : c’est bien la grippe aviaire à La Gravière d’Amay

Et là aujourd’hui, on sait. Les résultats des analyses effectuées sur les volatiles sont connus: il s’agit bien de la grippe aviaire. Mais, il n’y a pas d’obligation de fermeture du site, comme cela avait été le cas à la réserve naturelle du Haut-Geer. "On ne ferme pas", explique Didier Marchandise, responsable du service environnement d’Amay. Le site est désormais totalement géré par le DNF comme réserve naturelle et c’est lui qui a pris la décision de ne pas le fermer aux promeneurs.

"On avait déjà mis des affiches sur le site annonçant une suspicion de grippe aviaire. On a voulu travailler dans la précaution. Là, on change les affiches. Comme la grippe aviaire est confirmée, on l’indique sur les affiches et on déconseille aux passants d’y aller." Simplement parce que si l’homme ne risque rien, les oiseaux mais aussi les chiens risquent d’être contaminés. "Il faut avoir touché l’oiseau", ajoute Didier Marchandise. Par mesure de précaution néanmoins, mieux vaut éviter d’aller s’y promener. "Cela ne sert à rien de prendre des risques."

Pas la peine non plus d’alerter le service Environnement si vous voyez le cadavre d’un oiseau sur place. Le département nature et forêts se charge de ramasser chaque jour les dépouilles des animaux touchés par la grippe aviaire. "Nous avons mis un conteneur à disposition", commente Didier Marchandise. Et il ajoute: "des dépouilles, on en trouve tous les jours pour le moment. Probablement une dizaine jusqu’à présent."