Deux princesses en 2023

L’édition 2023 du carnaval d’Amay a été évoquée à l’occasion du traditionnel souper annuel des membres de l’ASBL Carn’Ama, organisatrice de l’événement. La soirée a comporté trois volets: un repas, un spectacle "Defontenay Show" et une soirée dansante. Au milieu des activités et avec plusieurs membres et anciens présidents du carnaval, Michelle Bodet, la présidente de Carn’Ama, a pris la parole. "L’année prochaine, le cortège carnavalesque aura lieu le dimanche 19 février." Poursuivant ensuite avec les dates de toutes les autres festivités (voir ci-contre). Puis, tous les convives ont pu s’en rendre compte: en 2023, le prince carnaval, Bernard Guiot, patron du café ampsinois "Chez Ben’s", sera bien entouré puisqu’il sera accompagné, non pas d’une mais de deux princesses pour la 46e édition du carnaval. Caroline Blandina avait été présentée l’année passée déjà. Imprimées pour annoncer la soirée de samedi, les invitations comportaient une indication supplémentaire: la présentation d’une princesse supplémentaire pour 2023. Il s’agit de Jessica Jamart, la secrétaire (et celle qui s’occupe un peu de tout) du groupe "Les Mitchi Peket". Mais comment Jessica a-t-elle accueilli la nouvelle de son élection ? "Avec énormément d’émotion. Je ne m’y attendais vraiment pas." Pour elle, son élection est une reconnaissance, une belle récompense par rapport à tout le travail fourni pour le groupe tout au long de l’année. En vue de sa participation au carnaval en tant que princesse, une réunion avec son groupe est programmée. En raison de la crise du Covid-19, le carnaval a été un peu bousculé. "Lionel De Marco était le président 2019, rappelle Pascale Delcominette, secrétaire et trésorière de l’ASBL Carn’Ama. Il l’est resté en 2020. Puis le carnaval n’a pas eu lieu ni en 2021, ni en 2022. En 2020, une princesse aurait dû être élue, un prince en 2021. C’est pourquoi, l’année passée, nous avons élu une dame et un homme: Caroline Blandina et Bernard Guiot. Cette année, le comité a décidé d’élire une princesse supplémentaire, dans le but de retomber sur nos pattes à l’avenir."