5 000 personnes dans le parc hanté du château de Jehay (+ 25 photos de la soirée)

Avant de passer le porche d’entrée, l’allée qui y menait était éclairée à la lueur de torches. Juste en face du porche, justement, le ton était donné: un arbre à peine illuminé à l’aide de lanternes, dans lequel sévissaient beaucoup de corbeaux. De très nombreuses personnes sont arrivées déguisées ou bien maquillées, ou les deux. De gros rats se promenaient parmi les visiteurs effrayés. Et les plus apeurés parmi les petits et les plus grands, n’étaient pas ceux que l’on pouvait croire ! Des espèces de centaures se promenaient aussi entre les participants. Ensuite, direction la forêt ensorcelée. Dans le parc et entre les arbres, des conteurs y avaient pris place. Le thème de leurs histoires ? Les sorcières et les fantômes, évidemment.

Un peu plus loin, ce sont les morts-vivants qui étaient sortis de leurs tombes au cœur du cimetière, là où plusieurs spectacles ont été joués. À côté d’eux, des cracheurs de feu, un clown qui faisait un peu rire et surtout beaucoup peur !

Vendredi soir, les potirons étaient, eux aussi, les rois de cette soirée des sorcières, tant les sculptures étaient spectaculaires. Au milieu du parc, un village des saveurs proposaient du sucré et du salé à manger. De quoi remplir les estomacs les plus vides et la patience, elle, était de rigueur.

Le feu d’artifice tiré fut magnifique, comme lors de chaque édition. Petit bémol: la musique jouée et les chansons interprétées par le groupe Box Office ne cadraient pas vraiment avec l’ambiance de la soirée, même si le groupe est toujours très apprécié partout où il se produit.

Des bruits de portes qui grincent, plus lugubres, le bruit de cercueils qui s’ouvrent, la musique des méchants Disney, la bande sonore de films étranges, auraient mieux convenu. Mais ce détail n’a pas empêché les milliers de visiteurs de repartir conquis en direction de leur véhicule. Et avec l’espoir qu’un fantôme n’ait pas pris possession de l’habitacle durant la soirée !