Dans les cuisines de « Nat et Pat »

Guidés par Nathalie Jacquemart (chargée de commerce à la Commune), ils ont ainsi eu la possibilité de participer à un atelier culinaire dans les murs des traiteurs ampsinois "Chez Nat et Pat" où ils ont pu confectionner des bars de céréales avec leurs ingrédients (quinoa, flocons d’avoine, fruits secs, miel…). Restait encore à partager cette expérience équitable et gustative avec le plus grand nombre dans un souci de sensibilisation sur la commune.

Un guide pour retracer leur expérience

Rendez-vous était ainsi pris, samedi dernier, sur le marché hebdomadaire d’Amay pour non seulement vendre les barres de céréales, mais aussi distribuer un guide du commerce équitable retraçant l’aventure des dix jeunes "éclaireurs".

Intitulé "Le commerce équitable expliqué par des jeunes Amaytois", le livret résume de manière schématique la garantie d’un salaire juste par la diminution des intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Sont également reprises, les adresses des magasins et surfaces commerciales de la région où trouver des produits équitables. Et enfin la recette des fameuses barres de céréales dont les bénéfices dégagés par leur vente sur le marché d’Amay viendront soutenir les activités du service jeunesse de la Commune à destination de ses protégés.

Pour les personnes intéressées, il reste encore des exemplaires disponibles du guide équitable, à l’accueil de l’office du tourisme amaytois (chaussée Roosevelt, 10).