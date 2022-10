À Ampsin, les gens sont venus cueillir directement au verger

À Ampsin, la cueillette est également terminée au verger Au Phil du Jus. Sur 3 ha, Philippe Brachotte cultive 1 000 pommiers (dont des variétés anciennes avec des arbres plantés en 1948) et environ 2 000 poiriers. Mais cette année, le petit fruiticulteur Philippe Brachotte, a fait appel… aux consommateurs pour venir directement cueillir dans son verger. "Durant 5 samedis après-midi et un jour en semaine, les gens ont pu venir cueillir les pommes et poires que je leur vendais 1 € du kilo. Ça a bien marché." Mais ici, le contexte est tout à fait différent par rapport à son collègue hesbignon. "Je suis retraité et j’ai repris ce verger par passion. Je fais ça comme activité complémentaire. Mon but n’est pas d’en vivre mais bien juste de rentrer dans mes frais."