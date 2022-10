L’Espace Sainte-Ode et Amavini sauvent la foire des vins d’une mort pourtant annoncée

Fin mars 2022, l’ASBL Espace Sainte-Ode annonçait dans nos colonnes renoncer définitivement à l’organisation de sa foire des vins. Motif avancé: le vieillissement des troupes et la difficulté d’encore porter pareille organisation malgré un travail en équipe. Ce qui, au passage, ne sonnait pas la fin des activités de l’ASBL. Pour les Amaytoises et les Amaytois, c’est une véritable institution qui allait donc disparaître de l’agenda local alors qu’on s’apprêtait à fêter sa 25e édition. On peut écrire que l’annonce aura servi d’électrochoc salvateur. "J’ai été, dans la foulée, contacté par l’échevine Corinne Borgnet après sa rencontre avec notre présidente Martine Boccar qui venait de remettre son tablier d’organisatrice de la foire, explique Michel Résimont avec un enthousiasme retrouvé. Son intention était d’unir nos forces pour tenter de sauver l’événement. C’est ainsi que nous nous sommes réunis avec plusieurs couples d’Amaytois habitués de notre foire et qui regrettaient sa disparition. Regroupés sous le nom d’Amavini, ils vont nous prêter main-forte dans l’organisation. Nous avons eu plusieurs réunions et nous sommes pratiquement prêts."