Ils ont marché pour le devoir de mémoire

Intéresser les plus jeunes et inviter au devoir de mémoire, le pari est finalement réussi. "On ne se savait pas si les gens allaient répondre présent mais c’est le cas, se réjouit-elle. Le nombre d’inscriptions dépasse largement nos espérances. Il y a un réel engouement, même chez les plus jeunes. Ça nous conforte dans l’idée de réitérer ce genre d’événement. L’année prochaine, nous aimerions organiser des activités comme des quiz ou des énigmes afin de rendre la marche plus didactique. Mais aussi pour attirer encore davantage de jeunes. C’est un vrai plaisir de partager notre histoire avec ceux qui s’y intéressent."

Un bonheur partagé par les marcheurs dont certains venaient de loin pour l’occasion. Comme Pieter, sourire aux lèvres et uniforme militaire sur le dos, originaire de Flandre. "J’essaye de faire un maximum de marche commémorative. Le devoir de mémoire, c’est très important pour moi. Quand c’est dans un décor aussi beau, c’est encore mieux. Cela permet de découvrir la région et de partager avec d’autres passionnés", explique le septuagénaire, visiblement séduit par l’événement. La première marche commémorative d’Amay a rempli pleinement les objectifs fixés. Une belle expérience à vivre et à rééditer très certainement.