Pas moins de 400 personnes se sont mises dans la peau d’un détective

Drame au château de Jehay ! Son châtelain est mort mystérieusement, il a été empoisonné. Mais à ce moment-là, dans le château, seules ses deux filles étaient présentes: Ophélie et Catherine. Sont-elles coupables ? Ou bien, est-ce Robin Bonami qui lui a fait ingurgiter le poison ? Robin Bonami rôdait autour du château, c’est un marchand de la région qui cache quelque chose. Afin d’identifier et de démasquer ainsi le ou les coupables de ce terrible événement, 400 personnes, petites et grandes, ont franchi le porche du château. Parmi elles, des Montalbano, Maigret, Columbo entre autres drôles de dames bien décidés à faire éclater la vérité au grand jour.