« The show must go on » au Cabaret du Vinâve durant deux week-ends à Ampsin

Symbole de cette reprise, l’équipe a décidé d’appeler cette 24e édition "The show must go on" avec la perspective pour le public (régalé par un menu trois services) d’applaudir une quinzaine d’artistes sur scène plus quelques musiciens.

Pour l’entretien du bâtiment

Le programme promet 25 chansons et 4 sketchs avec de nouvelles et jeunes recrues annoncées sous les projecteurs. Quant aux bénéfices dégagés, ils serviront traditionnellement à entretenir le siège de l’ASBL. "On ne se met rien dans les poches, sourit Étienne Minette. Tout va dans l’entretien de l’ancienne école Saint-Pierre. On n’a pas de subside et il faut pourtant refaire la toiture et l’installation électrique sans oublier la salle de gymnastique encore utilisée par l’école primaire", termine le comitard… comédien.

0498/302256 Accueil à 18 h 30, début du spectacle à 19 h 30. Les vendredis 7 et 14 et samedi 8 et 15 octobre.