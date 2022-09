Annulations pour le festival Amay’n Toi: « Tout le monde sera remboursé »

Le festival Amay’n Toi organisé par Stéphane Debuyck, le patron du restaurant hutois Chez Jannine, aura su séduire les foules. 5 000 personnes ont profité de plusieurs concerts assurés par des artistes de renom qu’on n’a pas l’habitude de voir sur notre arrondissement tels que Gims, Vegedream ou Daddy K. Le site des Maîtres du feu à Amay a battu son plein durant les deux (seules) soirées finalement organisées. Si, au départ, le festival devait offrir 6 journées d’animations, il a finalement été rabattu à deux. Pour rappel, l’événement avait malheureusement essuyé plusieurs annulations quelques jours avant le début des festivités. Les participants qui avaient pris leurs entrées avaient la garantie d’être remboursés ou de pouvoir choisir une autre date de concerts. Sur les réseaux sociaux, plusieurs festivaliers s’interrogeaient. "Avez-vous reçu le remboursement ? " Certains attendent toujours. "Les places étaient vendues par une société externe comme c’est souvent le cas pour ce genre de manifestation, explique l’organisateur. Nous ne nous occupons pas du volet financier. Nous ne percevons les sommes qu’une fois l’événement terminé et lorsque l’artiste est monté sur scène. En ce qui nous concerne, certaines journées ont été annulées mais nous n’avons pas l’argent pour autant. Pour dédommager les participants, nous avions décidé d’envoyer des mails avec différentes possibilités. Soit d’être remboursé ou soit d’assister à d’autres concerts. Mais certains n’ont pas répondu à ce mail. Parfois, les gens s’énervent alors, qu’en réalité, il suffit juste de me passer un coup de fil ou de venir directement me trouver à mon restaurant et je ferai le suivi. Tout le monde sera remboursé."