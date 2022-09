Tout pour faire sa garde-robe à la mercerie La Bobine à Amay

Dans cette mercerie créative, on trouve tout ce qu’il faut pour réaliser soi-même sa garde-robe ou d’autres pièces. "Et on propose uniquement des marques belges et françaises au niveau des tissus. Ils sont, certes, plus chers que dans une grande enseigne, mais ils se distinguent par leur qualité. On obtiendra, du coup, un meilleur résultat." "La Bobine" ne propose, pour le moment, pas de service de retouche. "Mais c’est vrai qu’on a beaucoup de demandes. On doit donc y réfléchir."

Des cours pour les adultes et les enfants

Ce qui fonctionne aussi du tonnerre, ce sont les cours. de couture. La mercerie propose des cycles de quatre mois ouverts aux débutants ou aux plus confirmés. "Celui jusqu’en décembre est complet. Pour le nouveau cycle, les inscriptions débuteront après les vacances d’automne." Les cours pour les enfants à partir de 8 ans rencontrent aussi un joli succès. "Ça se remplit très vite."

Les raisons de ce boum de la couture, selon Ariane Ilnicky? "Toute la mouvance écologique actuelle. Car créer sa garde-robe soi-même, c’est finalement beaucoup plus responsable."

La mercerie créative propose également des cours thématiques une à deux fois par mois. "Ils portent sur des pièces plus spécifiques et plus techniques comme la réalisation d’un manteau par exemple."