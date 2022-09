Amay décroche le label "Commune sportive". "En Wallonie et à Bruxelles, 13 communes peuvent se targuer de ce titre!, s’exclame Didier Lacroix, l’échevin des Sports. Parmi elles, Arlon, Mouscron, Anderlecht, Bruxelles, Liège et Amay aujourd’hui." Une très bonne nouvelle annoncée vendredi soir, en début de remise des mérites sportifs 2022, au centre culturel d’Amay. Si Amay est labellisée, c’est grâce à deux atouts majeurs. Tout d’abord, grâce à ses infrastructures sportives. "À Amay, on trouve le hall omnisports Robert Collignon, le stade de la Gravière, deux gymnases, le terrain des Genêts, des terrains de tennis, des boulodromes, des murs d’escalade, des pistes VTT, des parcours trail dans les bois et des salles de danse." L’offre sportive y est importante: plus de 50 clubs et associations, soit environ 1500 affiliés. L’autre atout, et non des moindres, c’est le nombre de bénévoles, de coachs, de dirigeants qui prestent au sein de tous ces clubs et infrastructures sportives. "Un atout qui me tient particulièrement à cœur est la dynamique de Coline Gilles, la directrice du hall omnisports et le personnel de la Régie des sports."