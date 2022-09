Gims a régné en maître du feu à Ampsin (Photos)

Un vrai live, sans autotune

Contrairement au groupe Vegedream qui l’a précédé et s’est appuyé sur une bande-son autotunée pour réaliser sa prestation, Gims a assumé un véritable show en live, comme les vrais amateurs de musique les aiment. Accompagné par des musiciens hors pair, il a fait vibrer le public au son de sa voix claire et puissante, sans aucun autre artifice que son propre talent.

Du reggaeton au hip-hop de Sexion d’Assaut

Gims a balayé son répertoire, en interprétant évidemment ses hits comme "Bella", "Saper comme jamais", ou encore ses duos avec Sting et Vianney, regrettant avec humour, pour marquer leur évidente absence que "tout le monde le laisse tomber".

Durant son show, il a offert une belle place à ses compositions au rythme reggaeton, un style caribéen qu’il avoue beaucoup aimer. L’ambiance est aussi montée d’un cran quand il a entamé son répertoire plus hip-hop, notamment avec la reprise du morceau "Wati by night", de son ancienne formation Sexion d’Assaut.

Les fans en osmose avec chaque note égrenée, bougeaient et chantaient à tue-tête, sans quitter des yeux l’artiste d’origine congolaise, à 100% sur scène. Les applaudissements et les cris d’enthousiasme emplissaient l’atmosphère. Ils ont aussi fusé lorsque l’artiste a déclaré être content d’être là et a vanté la qualité bien connue du public belge.