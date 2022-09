L’Amay’n Toi: la journée de samedi annulée

La première édition de l’Amay’nToi se jouera finalement en mode mineur. Le festival essuie une nouvelle annulation, un jour avant le début programmé du premier concert. Le festival annonçait, au départ, six journées de festivités musicales et humoristiques. Finalement, l’organisateur hutois, Stéphane Debuyck, a confirmé que la journée de samedi était, elle aussi, annulée. Les mails ont été envoyés aux participants pour un éventuel remboursement et les informer du changement de programme. Lundi, il nous confiait que les premières dates prévues tombaient à l’eau, faute de participants et de réservations suffisantes. "Pour les soirées prévues avec Renaud Rutten, Cedrole et les années 80, on n’était à chaque fois en dessous des réservations estimées et espérées, communiquait-il. Les remboursements ont déjà été effectués et pour ceux qui avaient un pass complet, ils seront également remboursés dans l’entièreté avec, en dédommagement, la possibilité de participer aux concerts du week-end." Mardi, il décidait également de se séparer de Michaël Youn (Fatal Bazooka) en ajoutant que son agent avait commis certains manquements à l’accord de principe pris entre les deux parties. Réduisant ainsi les possibilités pour les amateurs de participer aux festivités qui semblent d’ailleurs s’amenuiser au fur et à mesure que l’événement approche. Désormais, le festival ne compte plus que les concerts du vendredi soir et du dimanche où l’entrée sera gratuite pour tout le public dès 20h.