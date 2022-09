Non, l‘Amay’n Toi n’est pas annulé mais il se tiendra sans Fatal Bazooka

Chaque jour, un nouvel épisode de rebondissements. Depuis ce matin, les internautes ne savent plus quoi penser concernant la tenue ou non du festival Amay’n Toi. Hier, l’organisateur Stéphane Debuyck annonçait devoir annuler les trois premières journées de festivités, faute de réservations. Aujourd’hui, c’est Michaël Youn (Fatal Bazooka) qui annonçait, via ses réseaux, l’annulation complète des autres concerts prévus vendredi, samedi et dimanche. Une info relayée également par Gims. Fake news? "Oui complètement, assure le Hutois organisateur. J’avais un accord de principe avec l’agent de Michaël Youn mais il s’est émietté et a émis plusieurs fausses notes et manquements. J’ai donc pris la décision unilatérale de mettre sa prestation à l’arrêt." Et visiblement l’artiste n’a pas apprécié… "Je pense qu’il y a une part de frustration. Il a donc posté que le festival était annulé. Depuis ce matin, les artistes me demandent tous s’ils doivent bien prendre leur vol."Un contretemps à quelques jours de sa manifestation dont l’organisateur se serait bien passé… "L’affaire se passera devant les tribunaux pour diffamation et relais de fausse information, argue Stéphane Debuyck. Le festival commencera bien vendredi avec la programmation qui était prévue. À la seule différence que, samedi, Michaël Youn est annulé. Je cherche une solution pour le remplacer. Ceux qui avaient acheté un ticket pour l’artiste peuvent demander le remboursement ou conserver leur ticket pour un autre jour. La journée de dimanche, quant à elle, sera toujours gratuite pour tout le monde."Michaël Youn a, par ailleurs, retiré sa publication dans le courant de l’après-midi.