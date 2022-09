Amay: Pas assez de réservations pour le festival Amay’n Toi, il est réduit de moitié

La première édition du festival ne s’avoue pourtant pas vaincue. Elle espère toujours rameuter les foules ce week-end avec Marka, Gims, Vegedream, Magic System ou Dj Daddy K. Les réservations vont bon train de ce côté-là. Si l’organisateur du P’tit Oui a su séduire avec ses terrasses en plein air, ses animations pour tous les publics, ses bars et soirées à thème, il semble que le public se fasse plutôt absent pour le festival qui devait se tenir entre le 13 et le 18 septembre. Déception? "Non pas du tout. Il valait mieux annuler en amont. Dans l’événementiel, c’est toujours un pari et il faut pouvoir prendre des risques, reprend Stéphane Debuyck. La situation n’est pas évidente et on subit la crise économique. Je me rends bien compte que les gens ont difficile et que le mois de septembre n’est pas le plus propice avec la rentrée scolaire. C’est pourquoi j’ai décidé que les entrées seraient gratuites pour les enfants de moins de 12 ans et pour tout le monde le dimanche soir à partir de 20h. Les portes seront grandes ouvertes.Quitte à perdre de l’argent, autant essayer d’en faire profiter un maximum de monde."