«Je suis touché, Elizabeth II était le visage de mon pays»

Chez les Baker, à Amay, on est resté branché sur la BBC et les informations en boucle sur le décès d’Elizabeth II toute la soirée de jeudi. Et pour cause, puisque Paul (46 ans) a la double nationalité anglaise et belge. Natif de Derby dans le centre de l’Angleterre, c’est par amour qu’il a débarqué à Amay voici 19 ans. "J’ai embrassé la culture belge depuis. Et même si je ne me sens plus britannique de la même façon, je reste évidemment très attaché à mon pays natal. Donc, oui, la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II m’a touché, confie Paul Baker. À mes yeux, c’était une très grande dame. Son décès sonne comme la fin d’une époque. Cette époque avec des souverains qui mettaient leur propre vie de côté pour se mettre au service de leur pays. En se mariant à 26 ans, elle n’a pas pu vivre la vie qu’elle aurait imaginé avoir à la base avec l’amour de sa vie même s’il est aussi décédé dernièrement.Elle a vraiment mis sa vie au service de la Grande-Bretagne. C’était le visage de mon pays natal."