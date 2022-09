On ignore le pourquoi du comment le pare-chocs de la voiture de cette Amaytoise d’une cinquantaine d’années a croisé la route du petit garçon mais on peut dire qu’aucune circonstance aggravante n’a amené à cet accident (alcool, drogue…). "L’état de l’enfant était au départ considéré comme préoccupant, nous indique-t-on. Mais durant la journée, nous avons été informés que son état s’était amélioré et qu’il est tiré d’affaire."

La dame, "extrêmement choquée" après l’accident, n’a pas été en mesure d’expliquer à la police ce qui s’était passé. Une assistance policière a par ailleurs été sollicitée pour lui venir en aide. Le SMUR et une ambulance sont descendus sur place pour s’occuper de l’enfant et le parquet a été avisé.