Terrain pour les gens du voyage à Ampsin: 80 riverains marquent leur inquiétude

1. Pas prévenus? Les riverains regrettent de ne pas avoir été informés du projet. Ils n’ont compris les intentions de la Commune qu’en voyant les machines s’activer pour raser le terrain. Le bourgmestre, Jean-Michel Javaux, répond que l’information était publique."Le point a été voté en conseil communal, l’information figurait dans le PV. La presse en a également parlé."

Les Ampsinois soulignent également le manque de concertation."Les gens du voyage ont pu choisir le terrain qu’ils allaient occuper. Mais nous, on nous l’a imposé", regrette Christian Renier, président des Valeureux Ampsinois.

2. Trop de bruitFeus les arbres présents sur le terrain constituaient une barrière naturelle, qui protégeait les habitations du bruit généré par le trafic de la nationale. Protection qui n’existe plus. Les habitations sont donc nettement plus exposées aux nuisances sonores. À ce niveau-là, mea culpa du bourgmestre."On n’y avait pas pensé,reconnaît-il.On avait réfléchi à tout, mais pas à ça."Il envisage cependant plusieurs options pour résoudre le problème."On pourrait par exemple installer des murs antibruit."

3. Ruissellement et affaissementLe défrichage pourrait également avoir des répercussions sur le ruissellement. C’est en tout cas ce qu’affirme le collectif, après s’être renseigné auprès d’une université belge."Le terrain pourrait devenir une zone inondable."Autre problème, le défrichage pourrait accentuer l’érosion, qui pose déjà pas mal de problèmes, puisque la butte située au-dessus du terrain est en train de bouger."La rue de l’Arbois est en train de s’affaisser et certaines maisons sont fissurées", avance Christian Renier.

Selon Didier Lacroix, échevin de l’Environnement, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir."Il y a effectivement un axe de ruissellement à cet endroit,explique-t-il.Mais on ne fera pas ce qu’on veut. On devra faire des aménagements pour éviter les problèmes."

4. "Pas plus de vols quand ils sont là"Certains Ampsinois avaient également certains préjugés sur les gens du voyage, notamment concernant les vols dans les habitations. Face à ces craintes, le bourgmestre ne peut qu’avancer des statistiques."Ça fait 15 ans que la présence des gens du voyage est réglementée à Amay. Depuis lors, on n’a jamais constaté d’augmentation des vols quand ils sont sur la Commune."Selon lui, la réglementation en vigueur permet de réduire considérablement les problèmes."Les groupes qui fréquentent la Commune ont une taille limitée et on les connaît quasiment tous."Après la réunion, qui s’est globalement déroulée dans le calme, Christian Renier était malgré tout amer."Finalement, cette soirée n’a servi qu’à asseoir le projet. Ils ont décidé qu’ils allaient le faire et ils vont le faire", conclut-il.