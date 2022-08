La Nocturne, d’ombres et de lumière à Jehay (en images)

Emmené par des guirlandes lumineuses qui tracent le chemin, à la place des flambeaux – " Car c’était dangereux à cause du risque d’incendie", rappelle Catherine Allard, responsable du site -, le public avance au gré de ses pas qui le conduisent vers du beau et du spectaculaire. Ici, il y en a pour toutes les envies, toutes les fantaisies. De 18h à minuit, on est là pour faire son petit marché que l’on sait hasardeux et nécessaire. Car tout est prévu pour amuser, distraire et émerveiller. Le parc devient le réceptacle de tous les possibles, une scène grandeur nature dans laquelle tombe la lumière des derniers rayons du soleil avant qu’il ne disparaisse dans la nuit.

Acrobates, jongleurs, contes et danseurs sont là qui se découvrent au détour d’un sentier ou d’une charmille. Il n’y a pas de direction à suivre, sinon celle qui en vaut la peine. Ainsi bordé par la nuit qui tombe, le public se faufile dans la foule à la recherche de ce qui le fera rêver, rire ou penser. Et les langages sont multiples, tous tournés vers cette fête de la lumière qui sculpte les corps, la pierre et le végétal.

Comme dans un jeu sauf qu’on ne joue pas...

Au potager, sous un tilleul ou dans la cour intérieure, les artistes se donnent pour le meilleur. Dont un conteur qui livre sa version de la misère et de la pauvreté dans le monde, une danseuse qui valse avec des cerceaux lumineux, un musicien qui reprend des airs connus et anciens.

C’est comme si on était dans un jeu sauf qu’on ne joue pas. Quelque chose se produit alors qu’on ne saurait nommer, quelque chose plein de grâce. Car cette nuit, tout est prétexte à amuser et faire rêver. C’est le sacre de la vie qui n’a de sens que dans sa simplicité, même éphémère. Mais on le sait, sitôt le jour revenu, les ombres dans le château disparaîtront pour que revienne la lumière du jour. Il restera de cette Nocturne au château ce que les artistes nous auront donné: un peu de rêve et l’envie de croire à la beauté du monde.

L’agenda culturel de la semaine

Huy

Les 2, 3 et 4 septembre

Le festival "C’est pas d’la carotte", dédié à la musique et l’art de la rue, reviendra au Mont Falise pour un public attendu familial.

Au programme, concerts, fanfares, jam, arts de la rue et animations pour les petits et les grands fidèles à l’envie de fournir un espace d’expression pour les artistes et le public, où tous se mélangent, découvrent et échangent.

WANZE

Samedi et dimanche

Retour des Fêtes de la Wallonie sur la Place Faniel à Wanze avec des concerts et différentes autres animations. Voulues festives et à destination d’un large public, les familles y compris, ces fêtes propose une affiche annonçant un programme varié et éclectique. À savoir, notamment, l’ouverture des festivités avec la Royale harmonie concorde Saint-Martin, et autres animations musicales.

