Des pavillons modulaires, réelle avancée pour le handicap

L’année dernière, juste avant la rentrée des classes, on y installait deux pavillons modulaires pour faire face au nombre sans cesse croissant d’élèves. Des travaux d’extension (près de 300 m2 supplémentaires) réalisés sur fonds propres (550 000 €). Au fil des derniers mois, d’autres travaux ont été réalisés à l’école communale d’Ombret. Comme ces aménagements spécifiques extérieurs pour les personnes présentant un handicap. Ainsi, les nouveaux pavillons (les classes maternelles y ont été installées au rez-de-chaussée et de 3e et 5e primaires à l’étage) sont désormais accessibles aux fauteuils roulants aussi. Une allée en tarmac les relie à l’emplacement PMR sur le parking alors qu’une plateforme élévatrice électrique avec commande à distance rend les modules accessibles. Une avancée pour l’inclusion des enfants en situation de handicap. « On n’était pas dans une situation d’urgence, note Luc Huberty, échevin de l’Enseignement. Mais comme le bâtiment était nouveau, on a voulu s’inscrire dans un schéma d’inclusion. Puis, ça coûte moins cher de le faire maintenant qu’après coup. » La rentrée scolaire sera l’occasion d’inaugurer l’extension. C.Du