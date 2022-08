Le site qui accueillera les gens du voyage a été déboisé: les riverains mécontents

Un projet qui était dans les cartons depuis quelques années mais dont les Amaytois n’avaient apparemment jamais entendu parler. Rapide retour en arrière pour bien comprendre la situation. Depuis 2009, Amay fait partie de la liste restreinte des Communes qui accueillent les gens du voyage. En 2019, elle répondait à un appel à projets lancé par la Région wallonne pour l’achat d’un terrain destiné à accueillir ces nomades. Seules conditions: l’aménagement de sanitaires, un accès à l’eau et à l’électricité ainsi qu’un encadrement par la Commune. Répondant aux critères, Amay recevait ainsi un subside de 500 000 € et portait son choix d’acquisition sur deux terrains implantés le long de la N684, en vue de remplacer l’actuelle zone d’accueil sur le parking de la Gravière."Ce n’est pas qu’on est contre le projet en lui-même et contre les gens du voyage. Personnellement, je trouve que l’idée est bonne,ajoute Éric Caminelle, un voisin de Christian Renier.Mais le site est très mal situé et nous n’avons jamais été associés ou informés. On est d’accord sur le fond du dossier mais sur la forme… Pour une Commune à majorité Écolo, on trouve ça dommage d’avoir défriché un terrain de 4 000 m2avec toute la faune et la flore qui s’y trouvaient. Il y avait là des renards, des chevreuils et beaucoup d’arbres remarquables avant que la Commune ne décide de les raser et d’enlever les souches."

Une pétition de 85 signataires

Depuis qu’ils ont appris l’existence du projet, les riverains montent au créneau. Une pétition a été lancée,"pas parce que nous sommes contre les gens du voyage mais parce qu’on regrette la façon dont les choses se passent. On nous a tout imposés sans jamais nous consulter, regrette Christian Renier.On n’est plus du tout à l’état de projet puisque le budget a été alloué et que les travaux sont en cours. Sinon pourquoi déboiser 4 000 m2au stade de projet alors que d’autres terrains étaient disponibles sans devoir procéder à ce massacre?"

Et à la question "Êtes-vous favorables à ce projet d’implantation?", les 85 signataires ont répondu "non" tandis que 92% assurent que le terrain n’est pas adapté au projet en termes de sécurité et de nuisances. La majorité des répondants à la pétition craignent également un impact négatif direct sur leur qualité de vie et estiment que le site de la Gravière, déjà aménagé, répondait suffisamment à l’accueil des gens du voyage."Il y a un manque cruel d’informations et de transparence dans ce projet,ajoute l’Amaytois.La Commune dit qu’il n’y a pas de riverain concerné mais c’est tout à fait faux. Les gens de la rue Arbois sont à moins de 50 mètres de cette implantation."

Avant de voir arriver les gens du voyage sur le site prévu, la Commune devra donc s’apprêter à recevoir ses propres citoyens, rouges de colère…