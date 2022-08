L’informatique pour les aînés, ce sera au Cercle du Vinâve

L’Espace Cyber Seniors propose des formations d’informatique aux aînés, depuis 2005. Jusqu’il y a peu, il les accueillait dans un local de la Mutualité chrétienne, à Stockay-Saint-Georges. Sauf que la Mutuelle a fermé son agence et compte vendre son bâtiment."Nous nous sommes retrouvés à la porte, explique Jacques Guisse, responsable de l’ECS.Nous avons dû chercher un autre local."Un contact avec le bourgmestre amaytois a donné des pistes. Au COF d’Amay, cela n’allait pas. Pas plus qu’à l’Académie où il n’y avait pas de local."On nous a suggéré le Cercle du Vinâve et on peut y avoir un espace. Un local qui nous convient bien."