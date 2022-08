Les enfants d’abord… et les parents aussi

Dimanche, le soleil est au zénith, les enfants de 6 à 12 ans ont de quoi occuper leur après-midi. Raphaël et Émilie sont venus avec leurs trois enfants ainsi que deux couples d’amis."Depuis la crise sanitaire et celle maintenant financière, on a pris l’habitude de ne plus partir à l’étranger et de faire des activités en famille près de chez nous. Cela nous permet d’amuser et d’occuper les enfants et en même temps de découvrir de beaux lieux touristiques, confie le père de famille.Encore plus quand on a un magnifique été comme cette année."

Pour le château de Jehay, c’est aussi l’occasion de valoriser son patrimoine touristique."On a organisé un jeu de piste sous forme d’escape game pour les enfants et les familles,ajoute Catherine Allard.L’objectif est ainsi de leur faire découvrir le lieu, son histoire, les jardins et le parc potager du domaine avec toutes les richesses horticoles, fruitières et végétales et de promotionner les différentes activités qui se déroulent tout au long de l’année."De quoi satisfaire l’âme des enfants et celle qui sommeille encore en chaque adulte.