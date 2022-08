Amay’n’toi s’installe aux Maîtres du feu

L’espace Amay’n’toi s’étendra principalement des zones herbeuses jusque la moitié du parking, avec notamment une aire de beach-volley au pied des silos. Il sera accessible tous les jours de 11 h à 23 h sans réclamer de droit d’entrée. Les visiteurs y trouveront un bar "maison" mais aussi un autre tenu par le tenancier du café Chez Ben’s d’Ampsin,"gratuitement invité à occuper en partie les lieux pour éviter tout préjudice".

Le site accueillera diverses animations. À commencer par une soirée aux lampions ces 14 et 15 août avec le concours de 4 DJ dont les régionaux Sylvain Jadot et Nicolas Kerckhofs. Du 15 au 21 août, une quinzaine de châteaux et modules gonflables occuperont la seconde moitié du parking pour, là encore, de l’amusement gratuit. Et un blind-test (avec Pascal de Vivacité) viendra égayer la soirée du 27 août dès 20 h."On envisage aussi du cinéma en plein air les vendredis soir. Comme on est en Belgique, il y aura un espace couvert au cas où… La politique tarifaire est raisonnable et il y aura aussi une proposition de tapas pour se nourrir", termine l’organisateur.

De 11h à 23h à partir du 12 août, aux Maîtres du feu à Ampsin.