« Je n’ai pas l’intention de faire carrière dans la Défense plus tard. Je voulais connaître la vie à la dure du militaire durant cinq jours. Le tout est d’avoir de la motivation. La plus grande difficulté vient du peu d’heures de sommeil. Mardi soir, on a fait une course d’orientation de 8 km… qui a finalement été étendue à 12 km car nous nous sommes perdus. Au rayon des découvertes, j’ai apprécié l’atelier avec la compagnie CBRN. C’était super intéressant. Il y a toujours de la pratique en plus de la théorie. »