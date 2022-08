Enfin, le retour du soleil et de la foule au beach d'Amay

Deux ans qu’ils attendaient ça à la Régie sportive amaytoise, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette édition 2022 d’Ama’beach aura été à la hauteur. Sous une météo de circonstance, les activités organisées dans un bac à sable géant ont été très appréciées. " C’est certainement la meilleure édition que j’ai connue et je les ai toutes faites depuis 2009, se réjouit Didier Lacroix, échevin des Sports et président de la Régie sportive d’Amay.Chaque activité organisée s’est passée dans le plus grand calme, avec beaucoup de plaisir, d’amusement, de bonne humeur et de respect, que ce soit les activités sportives ou les activités festives en soirée. Cela confirme que cette édition tant attendue n’est certainement pas la dernière." C’est vrai qu’avec la déception de 2019 durant laquelle la pluie n’avait cessé d’arroser les terrains et les deux années de pauses dues au Covid, les équipes organisatrices voulaient retrouver une édition à succès.