Plein de nouveautés à l’AmaBeach d'Amay : beach-soccer, rugby, guinguette...

Avec l’Amay Rugby Club, pour la première fois

Dimanche et déjà, dernier jour de cet AmaBeach 2022. Deuxième nouveauté au programme: les jeunes du club de football d’Amay organisent des rencontres de beach soccer, à partir de 9h. " Créé récemment, l’Amay Rugby Club proposera des exhibitions avec des enfants et des familles, avant de rencontrer, pour un match, les joueurs de football américain: les Atomics. Ceci aussi est une nouveauté."Bien chargé, le week-end s’achève avec une quatrième nouveauté: une après-midi "guinguette" sur le sable de l’AmaBeach. " Les participants auront ainsi l’opportunité de vivre dans une ambiance "relax" avec, pourquoi pas, devant eux, de quoi boire, manger et de la bonne musique, toujours jouée par DJ Peanuts. Cinq ou six clubs sportifs se relaieront au bar."Les enfants, eux, auront leur coin: avec des châteaux gonflables et un petit toboggan.