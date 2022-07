La N90 bientôt en chantier, du nouveau giratoire d’Ampsin jusqu’au pont d’Ombret

Quels travaux? La société Baguette, qui a remporté le marché public pour les exécuter, se chargera de la réhabilitation des revêtements de la N90 dans les deux sens de circulation sur près de trois kilomètres. Elle s’occupera également du revêtement des bretelles d’entrée et de sortie reliant la voirie au pont d’Ombret.

Ces travaux auront immanquablement un impact sur la circulation. Du 8 août au 16 septembre, entre le nouveau giratoire et le pont d’Ombret, la circulation sera maintenue sur une voie dans chaque sens, avec basculement à contre-sens. Avec une vitesse maximale qui sera limitée à 70 km/h.

Dès le 18 août, et pendant dix jours, les bretelles d’accès et de sortie entre la N90 au pont d’Ombret seront fermées à la circulation et ce, en direction d’Engis. Avec déviation prévue vers la sortie de Hermalle-sous-Huy, la rue du Pont, la rue de Chaumont puis la N90 vers Huy.

Dès le 28 août jusqu’au 13 septembre, ce sera dans l’autre sens. Et donc, ce sera au tour de la bretelle d’accès à la N90 vers Huy depuis le pont d’Ombret qui sera fermée à la circulation. Les automobilistes emprunteront la N90 vers Engis jusqu’à la sortie de Hermalle, les rues du Pont et de Chaumont. Ils pourront ainsi regagner la nationale vers Huy.

Le chantier sera terminé le vendredi 16 septembre, si aucune intempérie ne vient le perturber. Coût de ces travaux? 450.000e hors TVA qui seront pris en charge par la Sofico. Le SPW Mobilité et Infrastructures en est le maître d’œuvre.