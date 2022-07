Tom Evrard réalise son rêve: il a ouvert un centre de plongée, près de Liège (vidéo)

Aujourd’hui, l’Amaytois a décidé de s’ancrer en terre mosane pour réaliser son rêve: ouvrir son centre de plongée, baptisée "Dive with Tom". Il l’a lancé en janvier de cette année. "C’est mon épouse, Ragda, qui m’a soufflé l’idée, un jour de 2011, alors qu’on sirotait un verre sur le bateau près d’une petite île des Caraïbes. Pourquoi tu n’en ferais pas ton métier? Cette phrase a germé en moi comme une petite graine… Je me suis lancé dans un long cursus de 2013 à 2020. J’ai décroché le titre d’instructeur en 2014 et j’ai moi-même été formateur au sein d’une école de plongée."

Vivre de sa passion

Vivre de sa passion, c’est une chance mais aussi un sacré défi… "J’ai créé mon entreprise grâce à un accompagnement de 18 mois, avec un business plan et tout et tout…" Son centre de plongée, agréé, propose un large éventail de formations en totale autonomie qui vont du baptême de plongée (initiation) jusqu’au niveau d’assistant instructeur et qui visent aussi bien les débutants que les plongeurs aguerris. Depuis quelques mois, il rencontre tous les profils d’élèves. "Récemment, j’ai par exemple formé un couple qui voulait apprendre la base pour pratiquer la plongée pendant leurs vacances à Bali. Certains viennent chez moi pour vaincre la peur de l’eau ou juste pour tester…"

Ce qui lui plaît dans cette nouvelle aventure, c’est le partage. "J’aime ouvrir les yeux de mes élèves sur un monde inconnu, insoupçonné. Plonger en milieu naturel, c’est la rencontre avec un biotope incroyable, mais la plongée a aussi un effet sur la gestion du stress, le lâcher prise. C’est un sport apaisant, bien-être, pratiqué dans un silence ressourçant."

Cours de plongée avec Tom Evrard «Dive with Tom». ©© Jacques Duchateau

Tom Evrard propose actuellement des cours à la piscine de Saint-Georges. "Je fonctionne avec des petits groupes pour apporter un encadrement personnalisé. Je ne veux pas d’un fonctionnement industriel."

La plongée bouteille est un sport accessible à tous, dès 8 ans. Et on peut rapidement progresser. "Après cinq séances dans la piscine, je peux déjà aller avec mes élèves en milieu naturel." Et pour atteindre le premier niveau, il faudra entre 30 et 35 heures de formationdont au moins 5 cours en piscine, 5 modules théoriques, 4plongées en milieu naturel et un examen final. "Après, l’élève sera apte à plonger jusqu’à une profondeur de 18 mètres, ce qui n’est déjà pas mal. " On peut ensuite monter de niveaux ou se spécialiser: plongée profonde, épaves, orientation… "Il y a aussi des plongées plus techniques, avec palier(s)s de décompression, dans les grottes, avec mélange de gaz particuliers…"

La découverte de la plongée se fait en piscine. ©© Jacques Duchateau

Pas un sport dangereux

L’instructeur l’assure, contrairement à ce que beaucoup s’imaginent, c’est un sport qui n’est pas plus dangereux qu’un autre. "Les risques sont limités. Il faut respecter quelques règles de sécurité. Et puis je travaille avec mon matériel professionnel, de qualité. On craint souvent la panne d’air mais c’est techniquement impossible. Les bouteilles ont des dispositifs de sécurité."

À peine lancé, son centre de plongée fait déjà un raz-de-marée, bien au-delà de ses espérances. "Une belle surprise. J’avais prévu une ascension lente de l’activité mais ça a démarré en force tout de suite. Il y a beaucoup de demandes. Et souvent, après avoir testé, ils mordent… Je vais probablement devoir prendre un bras droit." Le confinement a visiblement poussé les gens à vouloir s’évader, changer de milieu. "La Belgique est riche en sites de plongée: plans d’eau, anciennes carrières noyées ou sites aménagés spécialement." L’idée qu’en Belgique, on plonge dans des " fosses septiques (rires)", sans visibilité, est toujours tenace. "Il n’y a rien de plus faux! Il existe un paquet d’endroits où l’eau est ultra-claire et où on peut observer d’énormes brochets, carpes, perches…" Alors, envie de vous jeter à l’eau?

Tom Evrard multiplie les idées. ©© Jacques Duchateau

Les sites de plongée en Belgique offrent une eau parfaitement claire. ©© Tom Evrard

Baptême de plongée

Pour s’initier à la plongée bouteille, Tom Evrard propose un baptême d’1h30 en piscine pour 50 € par personne. Une fois en bord de bassin, on n’est pas nécessairement rassurés, à voir l’imposant matériel que déploie l’instructeur. En quelques conseils, il guide, explique et arrive à rassurer: le détendeur pour respirer, les bouteilles et les poids pour lester, le gilet de stabilisation qui se gonfle ou se dégonfle grâce à deux boutons pressoir, les signes pour communiquer sous l’eau… Première étape, tout en douceur: respirer avec le détendeur sous l’eau, quelques secondes. Puis on s’immerge un peu plus, jusqu’à se mettre à genoux, puis couché au fond de la piscine. Et enfin, on entame les premiers mouvements palmés en cherchant son "point de flottaison". Et assez vite, la magie opère. Qui aurait cru que dans une simple piscine, la plongée procure de telles sensations. Un peu de Grand Bleu sous nos yeux. Et puis le silence, l’apaisement, et l’envie, déjà, de recommencer.

Une fois en bord de bassin, on n’est pas nécessairement rassurés, à voir l’imposant matériel que déploie l’instructeur. ©© Jacques Duchateau

4 ans de tour du monde en voilier

En 2006, suite au décès de leur petit garçon, Tom et son épouse ont un déclic. "Notre échelle de valeurs a été complètement revue" , se souvient-il. Ils décident de s’engager dans un tour du monde en voilier, en famille avec leurs enfants. "On a vendu notre maison à Neupré et on a navigué pendant deux ans." La plongée a évidemment fait partie intégrante de l’aventure, les enfants ont été initiés et l’équipage a écumé les plus belles eaux du globe: le grand bleu de l’Atlantique, les criques perdues des Caraïbes, les eaux limpides du rocher du Diamant… Deux ans après leur retour en Belgique, l’appel de la mer les a de nouveau titillés la petite famille qui a remis les voiles pour deuxième voyage de deux ans sur un bateau plus grand, L’Aventura. Autant dire que l’instructeur a de la bouteille et du vécu… " Mon meilleur souvenir de plongée, c’est avec ma fille Éliza. On plongeait tranquillement sous le bateau quand on a été frôlé par une immense raie de plusieurs mètres d’envergure. C’était majestueux. Je n’oublierai pas non plus ma première rencontre avec des requins, arrivés sur nous au détour d’un rocher…"

Tom, Ragda et leurs 3 enfants lors de leur dernier voyage en voilier. ©© Tom Evrard