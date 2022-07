«Le Maître-chanteur» au château de Jehay fin août

La pièce est issue tout droit du concept de caravanes imaginé début de l’année 2020, alors que le monde du spectacle était touché par des restrictions drastiques suite à la progression du Covid. "Plutôt que de se croiser les doigts et de mettre tout le monde au chômage, on avait décidé de continuer à travailler et on a construit cinq caravanes qui se présentent comme des mini-scènes et avec lesquelles on joue dans des cours de ferme ou dans des châteaux. On a fait 150dates en 2020 et 2021" , se souvient Cédric Monnoye, qu’on retrouve également dans l’organisation, entre autres, du Festival international du film policier de Liège, du festival de musique Scène sur Sambre ou, plus récemment, du festival de statues vivantes "Statues en marche".