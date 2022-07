Un nouveau souffle au musée communal

Le but de cette réflexion est de ne pas toujours montrer la même chose aux visiteurs. Et même si les artefacts trouvés sous et autour de la collégiale Saint-Georges-et-Sainte-Ode restent les pièces maîtresses du musée, l’objectif est de les faire découvrir différemment, par exemple grâce à des visites thématiques.

Afin d’enclencher ce changement, le CAAR peut compter sur des partenariats avec la Commune d’Amay mais aussi l’Office du tourisme, le Syndicat d’initiative et la Maison de la poésie. "Nous voulons redynamiser le centre d’Amay, ajoute Charlotte Lebeau, proposer quelque chose d’amusant, sous un prisme différent."

Les enfants ne sont pas oubliés et c’est Charlotte qui se chargera d’initier des animations pour les jeunes Amaytois. "De mon côté, j’ai à cœur de faire en sorte que les enfants, via des activités ludiques et amusantes, ne se disent pas qu’un musée, c’est forcément vieux et poussiéreux." Le CAAR propose déjà un "jeu de l’oie" avec les écoles de la commune, qui permet aux enfants d’apprendre tout en se divertissant. "Ils doivent aller chercher les réponses par eux-mêmes. Montrer, ce n’est pas que regarder les étiquettes", précise Charlotte Lebeau.

La renaissance du CAAR, ça débute cet été avec un concert de Artemandoline (musique napolitaine baroque) à la collégiale, le 15 août dans le cadre de l’Été mosan ainsi que des visites de l’édifice religieux roman lors des Journées du patrimoine.

Le "jeu de l’oie" est à faire durant tout l’été sur réservation par mail à lebeau.cha@gmail.com. Le Musée communal d’archéologie et d’arts religieux d’Amay est joignable au 085/3138 21 ou à musee.caar.amay@gmail.com.

www.amayarcheomusee.be