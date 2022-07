La bibliothèque dans le réseau liégeois

La bibliothèque-ludothèque d’Amay propose 6500références d’ouvrages et 300 eux.En intégrant le réseau provincial, ses usagers ont désormais accès à 2330000 références sans parler des périodiques et des jeux! C’est dire le bonus à la clé pour ses 1200lecteurs qui, pour y avoir accès, doivent s’acquitter d’une cotisation de 6€ par adulte (gratuit pour les moins de 18ans). "Ils reçoivent un pass valable dans toutes les bibliothèques du réseau et ont ainsi accès au site mabibli.be via lequel ils peuvent consulter le catalogue commun et réserver des ouvrages ou encore les prolonger." À noter que la bibliothèque-ludothèque amaytoise sera fermée du 14juillet au 7août pour les congés annuels.