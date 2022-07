Amay : il avait frappé le voisin de sa sœur et démoli du mobilier

Nous sommes le 25mai2022. Un trentenaire, hébergé depuis 2-3jours chez sa sœur à Amay, a, une fois de plus, bu un coup de trop. À bout, effrayée par ce frère qui consomme régulièrement de l’alcool et de la drogue et qui est impulsif, elle se réfugie chez des voisins. Il l’appelle et lui envoie un tas de messages pour savoir où elle est. Il déboule finalement chez les voisins, lance une bouteille de Martini sur une fenêtre, défonce la porte d’entrée. Sa sœur tente de s’interposer quand il s’en prend à son voisin mais, prise de panique, elle quitte les lieux. Son frère, après avoir retourné la table de la salle à manger, frappe le voisin à coups de poing et de pied, même quand il se retrouve au sol. L’épouse de ce dernier, elle, se réfugie dans le jardin auprès de leurs enfants qu’elle estime en danger. Une télévision, une PlayStation, une Nintendo Switch et un ordinateur portable sont détruits.