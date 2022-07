Un vinyle? Un CD plutôt?

De quoi peuvent-ils bien parler entre eux? Eux? C’est-à-dire, d’un côté les vendeurs de musique, sous la forme de vinyles, de CD; et toutes celles et ceux qui adorent en écouter? Et bien, d’un album qui se trouve être une pépite; d’une chanteuse, en l’occurrence ici, France Gall, qu’on entendait beaucoup avant et qu’on entend bien moins maintenant. Ou bien encore d’un certain vinyle tant recherché et finalement trouvé aujourd’hui…