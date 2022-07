Près de 3600 personnes aux Nuits du cirque au château de Jehay + notre diapo de 25 photos

Thomas Lallemand, directeur de l’agence Art&Smile, qui a repris la direction des "Nuits du cirque" en 2020, s’est en tout cas montré relativement satisfait du bilan de l’événement.

"Le bilan est très positif, en tout cas en termes d’affluence, ce dimanche on range dans la bonne humeur, a-t-il estimé, on n’a pas fait autant d’entrées que ce que l’on souhaitait mais on est content car pour une première, 3600 personnes, ce n’est pas si mal, on reçoit beaucoup de bons retours, même si l’on sait que l’on a désormais quelques trucs à améliorer" .

Si l’ambiance était féerique ce samedi, avec la présence de troupes ambulantes, d’artistes aux costumes colorés sur des échasses, notamment, et que la qualité des spectacles, qui se laissaient voir tant par les enfants que par les adultes, était au rendez-vous, des couacs ont été observés en ce qui concerne les food trucks. D’une part à cause du prix excessif de certains aliments qui étaient proposés, en témoignent les dix euros exigés pour un cornet de churros agrémenté d’un peu de Nutella (8 euros avec le sucre impalpable).

Et d’autre part parce qu’il y avait beaucoup trop de files devant les stands, ce qui entraînait un temps important d’attente avant d’avoir à manger. "Trois d’entre eux nous ont fait faux bond une journée avant l’événement, on ne pouvait pas anticiper ce problème , a confessé Thomas Lallemand. Pour le reste, je pense que la qualité des spectacles était au rendez-vous. On a dépensé 60000 euros juste pour la programmation, ce qui englobe les artistes avec leur déplacement. Après, il y a toute la location des chapiteaux, les hôtels, les bénévoles, etc".

Le clou de la journée consistait en un spectacle de feu intitulé "RAGNARÖK", de la Compagnie Pyronix, qui a été victime de son succès. Les visiteurs déplaçaient les bancs pour mieux voir le show et obstruaient la vue de certains. "Il y avait vraiment beaucoup de gens durant le final. L’avantage du site, c’est qu’il y a une sorte de scène naturelle. Par contre, mettre une scène plate d’un mètre de haut en plus là-bas, c’est vraiment très compliqué. Le château a vraiment beaucoup de qualités, on a pris connaissance des défauts, notre objectif est d’améliorer cela l’année prochaine".

Parmi les artistes de renom, "Les Nuits du cirque" ont eu la chance d’accueillir le Liégeois Stéphane Delvaux, plus connu sous son nom de scène "Elastic"" un artiste de 50 ans de renommée internationale qui s’est notamment produit dans le plus grand cabaret du monde. Il compte près de 35 ans de carrière.

Il a proposé durant deux fois 45 minutes un spectacle humoristique mêlant burlesque, music-hall et improvisation. "C’est un grand plaisir de revenir régulièrement en Belgique, j’suis allé à Rochefort ou encore au Voo Rire. Mais aussi de revenir à mes bases, que sont les spectacles de rue. Retrouver un public si chaleureux sous ce beau soleil, sous d’autres formes, après les périodes dures que l’on a rencontrées, c’est aussi un plaisir" , a-t-il confié.

"Ça fait un moment que l’organisateur voulait me ravoir, on n’avait pas su le faire pendant la période Covid car les choses avaient été annulées. On s’était promis de retrouver une prochaine date", a-t-il conclu.