Les 6 objectifs amaytois vers la gestion durable

Un comité de pilotage composé de membres de l’administration et d’Éric Englebert, le président du CPAS, en tant que représentant du collège, s’est réuni à 3 reprises depuis avril.Et il a choisi 6 des 17 objectifs des Nations Unies qui ont été avalisés par les conseillers communaux dernièrement. "Ce n’est pas quelque chose de nouveau en plus, insiste Éric Englebert. On teinte simplement le travail de l’administration avec des objectifs durables.C’est elle qui mettra en œuvre les objectifs de la feuille de route même si la politique donne une ligne directrice. Prenons l’exemple du projet de bassin d’orage en Bende, dans l’objectif des Nations Unies visant la lutte contre les changements climatiques.Le conseil a, au printemps, voté l’achat du terrain et ce sont ensuite les services administratifs qui prennent le relais pour mettre en œuvre le bassin."

Les choix du comité de pilotage

1. Pas de pauvreté "Cet objectif peut, par exemple, passer par une amplification des articles 60 pour tirer des personnes du revenu d’intégration et les remettre au travail, ce qui leur permettra aussi de retrouver le droit au chômage après deux années.C’est un des leviers envisageables."

2. Éducation de qualité "On doit encore travailler le sujet en comité de pilotage. Cela concernera autant l’éducation des élèves au développement durable que la formation professionnelle via l’EFT (entreprise de formation par le travail) du CPAS et des partenariats déjà actifs avec le COF (centre d’orientation et de formation) par exemple."

3. Énergie propre et d’un coût abordable "Cela pourrait, par exemple, passer par une sensibilisation du citoyen amaytois à l’intérêt de faire placer des panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Selon des chiffres officiels, à population sensiblement équivalente, il y a à Amay deux fois moins de panneaux par habitant qu’à Wanze. Or, il y a encore à Amay des maisons orientées au sud qui en sont dépourvues."

4. Villes et communautés durables "Cela couvre l’accès aux logements de transit, celui au transport à travers le servibus, ou encore la mobilité douce à travers le plan cyclable et la commission consultative communale du vélo."

5. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques "Il existe un plan énergie-climat à la Commune avec l’isolation des bâtiments et le passage au led par exemple. Et puis, en matière de prévention des inondations, il y a les projets prévus dans les zones exposées."

6. Paix, justice et institutions efficaces "Là aussi, il y a déjà des mises en pratique concrètes.Je pense par exemple à l’accessibilité aux services administratifs via l’e-guichet et, pour ceux qui ne sont pas en ligne, une ouverture plus tard des bureaux le jeudi soir."