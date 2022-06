Le skatepark à Ampsin: ça roule déjà

Cela faisait longtemps qu’on en parlait et c’est désormais chose faite. Sur la place d’Ampsin, les jeunes amateurs de figures acrobatiques ont envahi l’espace. La Commune a installé son skatepark et ses 6 modules pour tout l’été. Un projet qui était dans les cartons depuis un moment. "Le dossier est venu sur la table en 2013 où nous avons envisagé d’installer un skatepark définitif au niveau de la Tour Romane, rappelle l’échevine de la jeunesse, Stéphanie Caprasse. Ce projet est en bonne voie mais comme ça devenait long pour tout le monde, nous avons décidé de louer ce skatepark temporaire pour tout l’été." Il faut dire que la discipline a le vent en poupe depuis plusieurs années et rassemble de plus en plus d’adeptes. Les skatparks deviennent ainsi des lieux de rencontres et de mixité sociale. "Le pari est déjà gagné. Lundi, la firme était en train d’installer les modules et il y avait déjà de nombreux jeunes tout autour, impatients de pouvoir s’essayer à la nouvelle infrastructure, sourit l’Amaytoise. Je pense que c’est un projet qui est très porteur car ça traverse les générations. On a aussi bien des jeunes enfants qui viennent faire leur première fois que des adolescents qui se retrouvent pour passer du temps ensemble ou même des adultes plus expérimentés qui apprennent aux plus petits. Je suis persuadée que ça va fonctionner et c’est déjà le cas. C’est un sport qui a du sens à bien des égards."